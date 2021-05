Un vecino de un barrio de la Alameda de Osuna, en Madrid, ha preguntado por un grupo de Facebook por un restaurante concreto en el que fabricaban sushi. El vecino había sacado una fotografía al cartel, pero no aparecía ni el nombre del sitio ni tampoco el teléfono para llamar. El futuro cliente ha decidido postear su duda y fotografía en un grupo de Facebook de personas de Osuna.

El mismo escribía “Hola, alguien me puede decir cómo se llama un sitio de sushi en la alameda (avd. de Cantabria). Soy tan jamón que saqué foto a un cartel y no tengo ni el número ni la dirección. Gracias”. A esta pregunta respondió el dueño del local diciendo clara y llanamente que “Ya no hacemos susi (sic). Porque el carte me tapa el sol por eso la tengo todavía”. La respuesta ha generado muchas reacciones entre los vecinos.

Entre ellas algunas que le llamaban “ídolo”, o “soy tu fan”. Sin duda la sinceridad del dueño del restaurante ha sido digna de ver. El cliente ha decidido escribirle para proponerle que hiciera sushi bajo pedido y encargo.