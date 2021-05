La Policía Nacional ha tenido que dar explicaciones sobre unas imágenes que se han hecho virales en Twitter en poco tiempo. En las mismas aparecían dos supuestos policías cantando a las puertas de una comisaría. En el vídeo se ve como uno de ellos es el que lleva la copla y se graba con su propio móvil. El vídeo ha generado multitud de comentarios de todos los tipos. La Policía Nacional ha tenido que salir a aclarar que no son policías de verdad.

“A todos a los que os ha llegado este vídeo en las últimas horas, queremos aclararos: No son policías. Son figurantes durante la grabación de una serie de ficción. No piques”. En las imágenes que se han hecho virales no aparece tampoco nada raro, pero los comentarios que han levantado no han sido pocos. El tweet de la policía, publicado ayer mismo, ha sumado casi 500 retuits y más de 1.000 me gustas.

El sindicato oficial de policías JUPOL ha escrito también un tweet en el que se podía leer “Figurantes a los que la info_dgp debería haber prohibido taxativamente realizar cualquier práctica, grabación y difusión en RRSS que afecte a la imagen institucional del Cuerpo, fuera de su trabajo como intérpretes y del guion de la serie. Llueve sobre mojado”.