Alberto Chicote, mientras graba nuevos capítulos para Pesadilla en la cocina, también se dedica a lanzar libros de la misma temática. En los últimos días se encuentra promocionando el segundo de ellos, Cocina de resistencia, y en una entrevista con la Cadena SER en relación a la obra, ha contestado a una de las dudas que tenía el público acerca de sus gustos: ¿cuál es el plato que más odia? ¿Es posible que el cocinero más mediático de España haya respondido lo que ha dicho?

A pesar de que para muchos puede ser su comida favorita, para Chicote, lo que no ha soportado nunca son los huevos con papas fritas. La razón es que "aborrece los huevos", e incluso ha llegado a sentir envidia sana por la gente que disfruta de ellos y de este plato tan rápido: "no me han gustado nunca, desde que era un niño. De hecho, si ahora tengo que pedir tres deseos, seguramente pediría lo mismo que vosotros en los dos primeros, pero el tercero sería que me gustasen los huevos".