Todo lo que huela a “zas en toda la boca” tiene muchas posibilidades de triunfar en la red social de Twitter. La misma se nutre de estos momentos para darle vidilla a la red. Hoy el aplauso se lo ha llevado una chica que recibió un mensaje en Tinder de su exnovio. El mismo escribía “Desde cuando sonríes tu en las fotos”. La chica, llamada Laura contestaba sin cortarse “Desde que no estoy contigo”. El tweet ha sumado más de medio millar de contestaciones, más de 8.600 retuits y más de 139.600 me gustas.

Un éxito total y un aplauso generalizado le ha caído a esta usuaria de Twitter. Después de hacerse tan viral, Laura ha tenido que escribir otro mensaje en el que se leía “Mira no puedo con la gente que viene dolida. Mi ex y yo nos llevamos bien, que a veces nos piquemos no significa nada”. Lo cierto es que ella misma había compartido la imagen en su cuenta de Twitter de la manera más simpática diciendo “Hice match con mi ex en Tinder y esto fue lo que pasó JAJAJA”.