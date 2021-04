Gareth Bale y Joe Rodon han protagonizado una entrevista más que surrealista para el canal de YouTube del Tottenham Hotspur. Los galeses se mojaron sobre muchos temas controvertidos, y la existencia de los extraterrestres fue uno de los que generó más conversación.

Ambos estuvieron hablando sobre la probabilidad de que existieran los extraterrestres. Mientras Joe Rodon se quedaba en un punto medio, lo cierto es que el jugador galés, que todavía es propiedad del Real Madrid, respondía mucho más entusiasmado. Mientras Bale se posicionaba mucho más del lado 'I Want to Believe', el defensa central, ex del Swansea se mostraba mucho más escéptico, hasta que Bale soltó la bomba que descolocó al futbolista: "En realidad una vez vi uno".

Después de que Rodon continuara con la sesión de preguntas, con algunas tan interesantes como su pesadilla más terrible, Bale quería seguir hablando del tema, como si de un programa del Canal Historia a altas horas de la madrugada se tratase. "Los extraterrestres existen". Finalmente, Rodon, un poco hasta las narices de la obsesión del extremo con los aliens, también se sumó al carro del de Cardiff.