Un hombre va al supermercado en calzoncillos como protesta por las restricciones

Se llama Chris Noden y acudió en calzoncillos al supermercado el pasado sábado en Newport, en Gales. Protesta por la decisión del Gobierno galés de prohibir la venta de artículos no esenciales durante las dos semanas de bloqueo impuesto. Noden se presentó en el supermercado con el carro de la compra y solo vistiendo calcetines, zapatos, ropa interior y mascarilla, porque el Gobierno galés considera la ropa como "artículos no esenciales" y no pueden venderse durante las próximas dos semanas. Además, solo los trabajadores esenciales podrán ir a trabajar, el restó lo hará desde casa. Todos los negocios minoristas, de ocio, hostelería y turísticos no esenciales estarán cerrados