El actor tinerfeño Álex García, ofendido en La resistencia

Pocos llegaron a comprender lo que ocurrió el pasado lunes con la visita de Álex García a La Resistencia, programa de Movistar Plus presentado por David Broncano y que se caracteriza por su humor ácido y un tanto incómodo. Tras su marcha repentina, y visiblemente enfadado, el cómico le invitó a regresar para explicar lo ocurrido, y este momento se produjo tan solo 48 horas después, durante la emisión del miércoles en el mismo plató.











"Noté que te habías ido mohíno. Te llamé para saber qué había pasado y se me ocurrió volver a invitarte", empezó diciendo el propio Broncano. Álex García cogió el testigo de la entrevista para justificarse: "no era enfado, era decepción. Porque estaba acabando una promoción, sabía que no habías visto Antidisturbios, casi no se habló de eso y... ahí entendí por qué se llama La Resistencia".





Segundas partes nunca fueron buenas... https://t.co/waKR1IVJg8 — Alex garcia (@alexgarcia_web) October 21, 2020

El actor siguió explicando lo ocurrido: "hubo un momento que pensé 'me levanto y me voy', pero no se vio porque está editado. Me gustaría no hablar de eso, pero bueno. La tercera faltada que quitásteis tocaba un tema de enfermedades que en mi familia no tiene gracia. Yo me puedo reír de eso, pero aquí cayó de repente ese chiste y... entró mal". Broncano pidió perdón en nombre del programa por haber eliminado el instante al que hacía referencia Álex García: "lo quitamos porque nos pasamos de tiempo y dijimos: si hay que quitar algo, quitemos el momento en el que hay una persona recibiendo una paliza con un palo".Finalmente, el conocido rostro televisivo y cinematográfico añadió que tras el chiste, se sentó y pensó: "están faltando al respeto, yo soy cómplice de esto, me levanto y me voy. Había una parte mía de animal salvaje que pensó: vete de aquí antes de liarla".