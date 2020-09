Polémica en redes por el excesivo precio de un café en la Plaza Mayor de Madrid

Café y Plaza Mayor de Madrid parece que están condenados a ser virales cada vez que se pronuncian en la misma frase. Del 'relaxing cup of cafe con leche en Plaza Mayor' que hizo historia en las redes cuando fue mencionado por Ana Botella, ahora el binomio ha sido tendencia de nuevo, pero por otro tipo de motivos.



Y es que, como buena persona que visita Madrid, una usuaria de Twitter ha compartido una imagen que ha levantado revuelo por el excesivo precio que le han cobrado por un café. Tal y como indica en la publicación, 3,20 euros le ha costado a Ana Gracia tomar un café en la Plaza Mayor. "Este fin de semana he tomado el primer café de mi vida en la Plaza Mayor (Madrid). No volveré jamás", comentaba la usuaria indignada . Las reacciones de la red social no se han hecho esperar.





Este fin de semana he tomado el primer café de mi vida en la plaza Mayor (Madrid). 3,20€.

No volveré jamás. pic.twitter.com/eSzF76uRLi — Ana I. Gracia (@anaigracia) August 30, 2020

Muchos creen que a este precio es el que se encuentran en otras grandes ciudades europeas y que no es para tanto, pero otros muchos indican que esto es una consecuencia de que toda la hostelería esté enfocada al turismo.