Más de 10.000 personas se confunden al ver la final de Champions

A parte de la victoria del Bayern de Múnich que le otorgó su sexta copa de Europa, hubo otro suceso que levantó expectación en las redes sociales y sobre todo muchas risas. En la plataforma de vídeos más grande del mundo, Youtube, un usuario comenzó a retrasmitir en directo el supuesto partido entre el equipo alemán y el París Saint-Germain.



El directo no era para nada el partido de final de Champions de 2020, aunque en el título de este lo afirmara así. Se trataba de otro partido jugado hace años y que también ganó el Bayern a su rival francés. Nada menos que 11.000 personas vieron este directo este domingo en Youtube sin darse cuenta de que no era el partido que se estaba jugando en Lisboa. Las risas en Twitter han estado servidas para un buen rato debido a esto.



A parte del resultado (3 a 1 para el Bayern) destaca que la equipación de los alemanes no era igual que a la que han utilizado durante estos meses de competición. No sabemos si alguna de esas 11.000 personas se dio cuenta del error al final del partido, suponemos que sí, al no levantar los alemanes la copa de Europa.





11k people are watching the wrong UCL final ??? pic.twitter.com/yz4o506ec0 — Mahdi ?? (@momahdi123) August 23, 2020