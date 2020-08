Se le fue de los pies: Aurah Ruiz, pillada en una foto con los dedos 'muuuuy' largos

"En este mar las aguas las muevo yo", ha escrito Aurah Ruiz (30) junto a una foto suya de Instagram. En la estampa se la ve en bikini posando para la cámara en la proa de un barquito de recreo.



Todo muy veraniego y sexy, no fuera porque la imagen parece un poco retocada.



El usuario terronc4, señala en la Instagram: "Es fotoshop? O es q tienes los dedos de los pies así de largos...." se puede leer en el apartado de los comentarios. Y no es el único que lo insinúa.



La verdad es que los dedos de Aurah se ven muuy largos. ¿Habrá tirado de la famosa herramienta informática para estirar las piernas y la manipulación se le ha ido de las manos? ¡De los pies, desde luego que sí! No sería la primera vez que sus fotos veraniegas levantan sospechas...



Lo que sí está claro es que la canaria está pasando un verano de escándalo.





Hace semanas Aurah contaba entre lágrimas lo mal que lo había pasado cuando Jesé Rodríguez supuestamente la abandonó a través de las redes sociales.Como sabes, la relación de la expretendienta y el futbolista terminó poco tiempo después del nacimiento de Nyan, el niño que tienen en común. Es en 'Original Aurah', su canal de Mtmad, que la influencer se va desahogando.Una de sus últimas confesiones tiene que ver (otra vez) con su relación con el padre de su hijo, al que frecuentemente acusa de no estar pendiente del niño.Aurah ha dicho hace poco que al ser abandonada por Jesé necesitó hasta apoyo psicológico porque se sentía "abandonada" y que ahora el progenitor pasa muchísimo de visitar el peque.Según la propia, Jesé no ve a su niño desde hace un año. Añade que el futbolista estuvo hace poco en Canarias pero que ni siquiera se le ocurrió visitarlo. Esto según la versión de la madre, claro. Nyan padece una grave enfermedad y necesita cuidados médicos diarios.En sus redes sociales, estamos seguras de que la seguiremos viendo con la mayor de las sonrisas, luchando por su felicidad.