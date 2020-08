El garrafal fallo de TVE: Canarias no es el punto más al sur de España

La geografía es una materia que se convierte en un quebradero de cabeza para muchos. Incluso las nociones más básicas como el de situar países en algunos continentes, los ríos en las comunidades autónomas o algo más sencillo: situar las regiones del propio país en su lugar -aunque sea aproximado- en el mapa. O en este caso a borrar territorio de él.

Esto le paso al nuevo programa de TVE 'Typical Spanish', presentado por Frank Blanco. Este espacio es un concurso en el que se miden dos equipos con rostros famosos se enfrentarán capitaneados por Vicky Martín Berrocal y Florentino Fernández. El protagonista de esta polémica es este último.

El presentador, Frank Blanco, preguntó a Flo: '¿Cuál es el punto más meridional de España?'. Una cuestión que el cómico no supo responder -extrañado por no conocer el sinónimo de Sur- y respondó 'Mi ombligo'. Entre risas, Blanco le indicó la respuesta correcta -o que al menos el programa consideraba-: Tarifa. Un lugar que es el punto más meridional de la Península, pero no de España que corresponde a La Restinga, en la isla de El Hierro.

Este error ha vuelto a desatar la polémica en las redes sociales, donde muchos usuarios muestran su cabreo y enumeran varios errores similares que han cometido sobre la situación de Canarias en el globo terráqueo.