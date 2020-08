Una 'influencer' canaria: "Gano más que un médico. Estoy muy contenta"

Las nuevas profesiones se están consolidando en nuestras vidas cada vez más. El caso es que las 'influencers', que aparecieron como una incógnita, son ahora personajes de enorme éxito empresarial, a tenor de los sueldos que mueven muchos de los rostros más populares de las redes sociales. Lola Ortiz, popular por su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa' y 'Supervivientes 2015', se ha enfrentado a una entrevista sin censura hecha por el extronista Noel Bayarri en su canal de Mtmad. Casi como hermanos, la canaria ha hablado sin tapujos de cómo vive el sexo al lado de una mujer, si tiene planes de maternidad o cuánto dinero cobra mensualmente. Eso último ha levantado ampollas.





Ortizy su sueldo mensual alcanza cifras muy altas.Susllegan a superar el de un médico que puede ganar entre 3.000 y 5.000 euros: "Cobro más que un médico. He empezado a ganar más ahora. Estoy muy contenta". La extronista tiene un deseo y no es otro que conseguir su propio hogar: "Me quiero comprar una casa en Madrid, pero a las afueras".Asimismo,, puesto que en una pareja "con la que compartes vida" durante mucho tiempo, se acaba perdiendo el deseo sexual.