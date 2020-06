Las redes se rinden ante el emotivo homenaje de Sara Socas a Pau Donés

Desde que se conociera la noticia del fallecimiento del cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, las redes han sido testigo de emotivos mensajes de personas tanto de dentro como fuera de España. La pronta partida del artista, que falleció este martes 9 de junio a los 53 años después de luchar los últimos cinco contra el cáncer que le había sido diagnosticado, ha hecho que muchos hayan compartido en sus redes algunas de las canciones del afamado grupo a modo de homenaje, e incluso, muchos se han lanzado a versionar algunas de estas grandes canciones que quedarán ya para la historia.



Una de esas personas ha sido la cantante tinerfeña Sara Socas, conocida principalmente por sus raps de freestyle con los que ha recorrido ya escenarios de medio mundo. La joven ha subido en su cuenta de Instagram su particular homenaje a Donés, interpretando un trozo de 'Agua', de Jarabe de Palo.



"La primera vez que me enamoré de una piba no podía parar de escuchar esta canción. Gracias, Pau Donés. Yo no sé hacerlo como tú pero al menos lo seguiré intentando. Descansa en paz", era el texto que Socas dejó escrito, acompañando dicha publicación.



En tan solo 15 horas (tiempo transcurrido desde la subida de dicho vídeo a Instagram hasta el momento de este escrito) la grabación tiene más de 413.000 reproducciones y más de 1.500 comentarios.





En un breve comunicado publicado en las redes sociales, la familia Donés Cirera informó este martes 9 de junio del fallecimiento del músico y ha mostrado su agradecimiento al equipo médico y a todo el personal de los hospitales Vall d'Hebron, Sant Joan Despí, Moisès Broggi, el Instituto Catalán de Oncología, el Servicio de Paliativos del Hospital de Vielha y el Instituto Oncológico de Vall d'Hebron por 'todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo'.