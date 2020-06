Polémica en redes por una fiesta llena de gente en una discoteca de Barcelona

Las redes sociales se han llenado de indignación por la celebración de una fiesta en la discoteca Opium de Barcelona, de la que se han publicado numerosas imágenes y vídeos en los que se aprecia como hay una gran cantidad de personas en las inmediaciones del local a pesar de que la provincia todavía se encuentra en la Fase 1 y no ha podido pasar, de momento, a la 2.



Mucha gente en Twitter ha subido imágenes de la fiesta en la que se ve que era imposible respetar la distancia de seguridad y en la que había mucha gente que no llevaba mascarillas dando la sensación de ser un fin de semana normal en la que no había pandemia. La fiesta ha provocado mucha indignación en redes tanto por parte de los residentes de la ciudad como del reso de España.





@versiorac1 distància social 1,5 cm ara mateix a l'Opium a Barcelona pic.twitter.com/FLOaFcfPtV — daVman ||*|| (@davmanart) May 30, 2020

No obstante, Opium asegura que pidió permiso para celebrar la fiesta y que esta estaba autorizada ya que no se hizo en el interior del local, sino que se celebró en la zona de terrazas. No obstante, como se ve en las imágenes, mantener la distancia de seguridad era prácticamente imposible.