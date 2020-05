Quejas por una cuenta en Gran Canaria

Un nuevo ticket ha reavidado la polémica en las redes sociales. Un cliente compartió una cuenta de un restaurante de Mogán, en Gran Canaria, donde muestra que por una cerveza Tropical -3 euros- y un café -2,20 euros- tuvo que pagar un total de 5,20 euros.

"Es obvio que los precios subirán. Necesitan sobrevivir. Esto es lo que hay. Si no te gusta no vayas"; "Cada uno pide por lo suyo lo que quiere, la cuestión es no ir si no interesa coño, ya se quejan por todo", "3.00 euros por una cerveza en el sur no es caro joder! Lo quieres todo regalado", "¿Pero, alguien pregunta antes de comer, lo que cuesta el pan...?", son algunos de los mensajes de los usuarios, que se oponen a la crítica del cliente.

De cara a la fase 3, a la que entran las islas de La Graciosa, La Gomera y El Hierro este lunes -1 de junio-, las terrazas al aire libre podrán ser ocupadas hasta el 75% de su capacidad en la fase 3 de la desescalada y las zonas comunes y recreativas de los centros y parques comerciales podrán abrirse al público limitando su aforo al 40%, permitiendo, además, la apertura los establecimiento y locales comerciales situados dentro de ellos al 50% de su aforo.

En cuanto a los establecimientos de hostelería y restauración, además de la apertura del 75% de las terrazas, se les permitirá abrir al público para consumo en el local, salvo los locales de discoteca y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el 50% de su aforo. Además, estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice una separación mínima de dos metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, similar a la distancia que se establece entre mesas.