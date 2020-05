'Ocho maravillas', el himno que todo el mundo canta este Día de Canarias

En la víspera del Día de Canarias, la cantante grancanaria de 'Operación Triunfo 2020' lanzó su primer single 'Ocho maravillas', una canción dedicado al archipiélago, con ritmos latinos, que compuso dentro de la academia.

Según cuenta la propia Nia: "Quiero llegar al público con el sabor que tenemos los canarios y me hace muchísima ilusión sacar el single el día antes del Día de Canarias". La canción nació dentro de la Academia. En su momento dijo que el estribillo le había venido a la cabeza, le brotó así y después contó con la ayuda de varios compañeros para darle forma. Primero Bruno sacó los acordes, luego aparecieron Jesús y Gèrard y... durante la etapa del confinamiento quien le echó un cable fue Alfonso, concursante de la edición de OT 2018.

Letra

Corro por la playa sintiendo la dorada

Huele a mar, escucho un ños

Cuidaíto, tremendo bombón

Acento, sabor y un rayito de sol

De dónde vengo nos sobra mucho color

Me sonríe y me dice «Ven pa'cá»

Acurrúcate conmigo, te voy a enamorar

Tranquilito por la vida se vive mejor

Que con una hora menos tiempo hay pa' to'

Chacho, viaja, vive

Compárame esto con el Caribe

Busca, trata de encontrar

Ocho maravillas igual

Chacho, viaja, vive

Compárame esto con el Caribe

Busca, trata de encontrar

Ocho maravillas igual

La sonrisa que te sale al pensar

Que a tu lado siempre hay alguien con quien contar

Qué rico estas caderas

Que al bailar me desenfrenan

Oye, niño, no te digo más

Porque esto lo tienes que disfrutar

Chacho, viaja, vive

Compárame esto con el Caribe

Busca, trata de encontrar

Ocho maravillas igual

Chacho, viaja, vive

Compárame esto con el Caribe

Busca, trata de encontrar

Ocho maravillas igual



Finalista y gran favorita

'OT 2020' vivió este pasado miércoles su última expulsión en una noche llena de emociones. Después de más de 11 semanas de formación, Bruno pone punto y final a su formación en la Academia del talent musical después de que la audiencia salvase a Flavio con más del 78% de los votos. Por otro lado, los seguidores de 'OT 2020' también conocieron la identidad de los tres primeros finalistas de 'OT 2020'. Después de valorar la evolución de cada uno de los concursantes, el jurado compuesto por Portu, Nina, Javier Llano y Natalia Jiménez clasificaron en la gran final a Nía y Hugo mientras que los profesores de la Academia dieron el pase directo a Eva.