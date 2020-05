Pitu, de director de murgas a influencer canario

"Somos los puntitos chiquititos de los mapas", así define al archipiélago canario Rubén Santana, más conocido como 'Pitu' en el mundo del carnaval. El carismático director artístico y letrista de la murga 'Los Nietos de Sary Mánchez' ha vuelto a liarla en redes sociales con el tema 'Esta va para ti, Canarias'. El cantautor ya supera las 270.000 reproducciones en Instagram con lo que tiene sabor a prólogo del Día de Canarias. Un tema que, como las papas y mojo del estribillo, es una delicia muy nuestra.

Rubén 'Pitu' reconoce a EL DÍA que la repercusión de su creación se le "ha ido un poco de las manos", y es que ya ha roto la barrera IGTV y se ha colado, a través de capturas de vídeo, en los grupos de Whatsapp y Telegram de los canarios.

Su creatividad y capacidad como letrista no se queda en los meses de febrero, marzo y abril; trimestre por el que se prolonga el carnaval en el Archipiélago, o así lo expone en su obra. Su talento le permite rapear; no obstante, fiel a su humildad y carisma pide que la gente que vea su obra "no se queden con el mensajero, y sí con el mensaje", además, añade que "la canción es de todos".

"Siempre intento subir una canción creada por mí que aporte cosas; lo veo necesario. Sea de la manera que sea, en mi caso rapeando, pero creo que todos debemos, de un modo u otro, aportar cosas a la sociedad", relata el canarión que se ha mantenido activo durante el estado de alarma lanzando dos raps más.

En lo estrictamente relacionado con el tema, comenta que "tenía muchas ganas de escribirle a Canarias. En esta semana -el próximo día 30 es el día de la comunidad-, creí que era el momento", apostilla.

El sentimiento de pertenencia de Rubén no entiende, fuera de la ironía y sarcasmo de los escenarios carnavaleros, de pique interinsular. Es más, reconoce haber pasado "mucho tiempo" en cada una de las islas del Archipiélago; cosa que le ayudó a sacar a la palestra algo de cada una. Sin embargo, reseña que le hubiera gustado sacar a relucir más cosas especiales de cada una, pero "en tres minutos no te da tiempo".

Como se presuponía, en la composición también menciona a una de sus grandes pasiones, el carnaval: "Siendo director de una murga, tenía que hacerle un guiñito. En estos días estamos parados y tenemos cierto temor; no sabemos qué pasará".

Por último, y haciendo referencia a la situación desatada por la propagación de la Covid-19, 'Pitu' desea que "no muera nadie más. Hace un mes quién iba a imaginar que estaríamos así, recuperando algo la normalidad, además, el compositor aprovecha para pedir "unión y cautela" ante el riesgo de retroceder.