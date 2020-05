Pillan a dos hombres disfrazados de boya saltándose la prohibición de ir a la playa

Hay que recordar que no hacer caso a la desescalada o saltarse el confinamiento de los países en los que vivimos es un delito y seguramente grave. No obstante, hay personas que se han intentado saltar las medidas restrictivas de la forma más original, esto es así y no pasa nada por reconocerlo. En España ha habido de todo, desde dinosaurios hasta gente vestida de arbusto.

Ahora, dos hombres franceses han sido pillados en su país de origen disfrazados nada menos que de boya nadando en la playa. En las imágenes se puede ver claramente como los dos hombres han fabricado sendas boyas que se acoplan a la cabeza para así disimular su presencia.

Los dos hombres fueron pillados en una playa y fueron grabados. Las imágenes se han hecho virales en Francia, ya que el vídeo ha sido subido a Youtube. El baño en las playas todavía sigue restringido en Francia, en España también es una actividad que todavía no se puede realizar. Hasta ahora ha habido imágenes de gente en la playa y los ayuntamientos españoles ya han amenazado con empezar a poner multas.