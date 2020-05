La lección moral de un niño de Tenerife acerca del confinamiento: ¿qué estamos aprendiendo como niños?

¿Qué estamos aprendiendo como niños? Esta es la pregunta que ha planteado el pequeño Cairo, un niño de 8 años y residente en Arona, a través de un vídeo en su cuenta de Instagram. El pequeño relata cómo, después de dos meses confinado por el coronavirus, estaba deseando volver a coger olas y cuando por fin pudo hacerlo, al tercer día, le pidieron que saliera del agua por no haber cumplido los catorce años. "Si alguien mayor me puede explicar por qué mis sueños y lo que quiero hacer el resto de mi vida es menos importante que el que los mayores que se vayan a un bar a tomar cerveza con sus amigos...", ha señalado el pequeño en la red social.



Las palabras del pequeño Cairo invitan a la reflexión, ¿qué ejemplo estamos dando?: "Estuve dos meses en casa. Triste porque no pude hacer lo que más me gusta, el surf. Y por fin esta semana puedo surfear, pero hoy, al tercer o cuarto día de poder hacerlo, el Ayuntamiento de Arona me sacó del agua y dijo que no puedo practicar surf porque no tengo 14 años. Así que si alguien mayor me puede explicar por qué mis sueños y lo que quiero hacer el resto de mi vida es menos importante que el que los mayores que se vayan a un bar a tomar cerveza con sus amigos.... Seré pequeño, pero soy un deportista federado y se lo que quiero hacer para el resto de mi vida, surf".