Un usuario de Twitter triunfa al encontrar esta coincidencia en Google Maps

Google Maps nos ha dado a lo largo de los años grandes momentos al ser descubiertos hechos eventuales en las calles de todas las ciudades y localidades fotografiadas. Ahora un usuario llamado Esqueleto Trompeta, una cuenta clásica para los usuarios veteranos de Twitter, ha descubierto una carambola genial en Google Maps.



Esta carambola ocurrió en julio de 2014 en una ancha avenida de la ciudad de Plymouth, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Allí en la ancha avenida coincidieron a la vez dos automóviles dedicados a fotografías las calles y carreteras de todo el mundo. Coincidieron el coche de Google Maps y el coche de Bing.



El tweet con las imágenes tiene actualmente más de 3.200 retuits y más de 13.600 me gustas de los usuarios de la red social. La tercera imagen es un fotograma de la serie de The Simpson en el que se puede ver a dos personajes (Bart y un niño parecido a él) mirándose sin parpadear.



Lo más genial es que la coincidencia no podía ser mayor, ya que ambos automóviles se encuentren es realmente difícil, aun así ha pasado.