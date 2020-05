Un joven de 19 años le coge el Mercedes a su padre y lo pillan a 308 km/h

La cuarentena por coronavirus ha provocado que muchos tengan ganas de coger el coche, ese vehículo que durante estos más de 50 días de confinamiento ha sido una de las piezas prohibidas para prevenir contagios y que, a partir de la Fase 1, se puede coger con mucha más autonomía aunque siempre con mascarilla.



Este deseo junto a las juveniles ganas de demostrarse algo así mismo puede pasar factura, y sino que se lo digan a este joven de 19 años que le cogió el Mercedes AMG a su padre, un coche muy rápido de alta gama, y se lanzó a la carretera como si no hubiera un mañana. El hecho ocurrió en la ciudad canadiense de Ontario, en una carretera denominada "Queen Elizabeth Way" en la que el límite de velocidad, que es de 100 y 110 km/h según apunta Car and Drive, saltó por los aires con este joven pasando a más de 300 km/h.





308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a "drive" with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9