Jesé se reivindica como buen padre tras las críticas de sus ex parejas

Jesé Rodríguez, que sigue ligado al PSG después de que el Sporting de Portugal lo devolviera hace algunos meses, se ha enfrentado en los últimos meses a duros ataques de dos de sus ex parejas: Aurah Ruiz, con quien tuvo su tercer hijo, y Melody Santana, madre de sus dos primeros retoños, coinciden en que el futbolista no está siendo un buen padre con sus descendientes, algo de lo que el canario se ha defendido a través de las redes sociales.



"La vida no siempre será fácil, pero no tengan miedo. Nunca estarán solos. Vuestros problemas serán los míos y estaré hasta el final de mis días a vuestro lado. Lo más bello que tengo en la vida me llena de felicidad y no tiene precio. Son mis hijos. Os amo: Jesé Junior, Neizan, Nyan y Kenai", escribió el jugador en su perfil de Instagram junto a una serie de fotografías con todos sus pequeños.





Este mensaje, si bien no tiene un destinatario claro, va claramente dirigido a sus dos ex parejas, quienes le acusan de haber tenido hijos sin hacerse cargo de ellos posteriormente. Por lo tanto, está siendo un mal año tanto profesional como personal para Jesé, pero el canario no se rinde y sigue demostrando que sus retoños son lo más importante para él.