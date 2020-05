La nueva parodia de Los Morancos sobre una posible 'Segunda ola' de contagios

Ante las imágenes de algunos ciudadanos que no guardan las distancias de seguridad, ni llevan mascarilla y no tienen reparo en realizar actividades colectivas como jugar partidos de fútbol o juntarse para beber alcohol, el dúo humorístico Los Morancos ha querido advertir del peligro que ello conlleva de la mejor manera que sabe hacerlo: despertando una sonrisa.

En el vídeo, de 1,40 minutos de duración, Jorge y César caracterizados como Omaíta y Antonia se asoman a los balcones de Sevilla para dar su visión sobre la 'desescalada'.

En este nuevo tema critican cómo hay gente que se saltan las actuales normas y "no mantienen las distancias, no se ponen mascarillas, botellonas en pandilla y al final vamos a tener 'segunda ola', dice la letra de esta nueva versión que ya cuenta con miles de visualizaciones en sus canales oficiales. "Que no se enteran, que a todos nos inmolan con otra ola", dice Antonia para concluir la cinta.

Siempre con el humor por bandera, Los Morancos lanzaban otro vídeo al principio del confinamiento en el que pedían a Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, que les dejara salir de casa al ritmo de 'Ya no puedo más', de Camilo Sesto.