La mujer de Boateng aclara que no es ninfómana

Muchas son las ocasiones en las que unas declaraciones desafortunadas se malinterpretan en la prensa y debe salir la persona que sirvió como emisora para aclararlas; Melissa Satta, pareja de Kevin Prince Boateng, ex jugador del F.C. Barcelona, comentó en 2012 que ella y su chico practicaban a menudo relaciones sexuales "hasta 10 veces al día", algo que conmocionó a la sociedad y que provocó las críticas hacia ambos por una supuesta ninfomanía que, ocho años más tarde, la joven ha decidido aclarar.



En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Melissa confiesa que "en el fútbol hay que tener precaución con lo que uno dice, especialmente si está relacionado con sexo, ya que no te puedes imaginar en el torbellino mediático en que se convirtieron aquellas palabras. Que tengamos diez veces al día relaciones sexuales, no me convierte automáticamente en ninfómana". Es decir, la protagonista de esta polémica cree que no es raro tener sexo con esta periodicidad y pide respeto.





La historia se volvió en contra de la pareja en 2012 ya que Melissa añadió en aquel entonces que dicha frecuencia en el ámbito privado era la causante de que Boateng estuviera lesionado tan a menudo.