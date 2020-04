Carmen Lomana critica a Pedro Sánchez en Twitter y recibe una masiva respuesta

Este pasado sábado, el presidente del gobierno Pedro Sánchez apareció ante las cámaras para hablar sobre la situación de la pandemia del Covid-19 que está viviendo España y otro centenar de países. Carmen Lomana fue una de las muchas españolas que vio esa comparecencia, pero que según ella tuvo que quitar.



Carmen Lomana publicó un tweet al respecto "No aguanto la gente que habla por hablar y no dice nada interesante o que pueda darnos una alegría o un respiro. Pedro Sánchez es tan narcisista que sale en Tv, ¿Para qué? ¿Para que tengamos el inmenso placer de ver su cara? Pues va a ser que NO. Desconecto.".



Su tweet no ha pasado desapercibido, ya que muchos usuarios le han contestado claramente. En esa comparecencia entre otras cosas, Pedro Sánchez avisó de que el próximo 2 de mayo si la situación continúa mejorando podremos salir a la calle a hacer deporte. Sin duda es un adelanto importante y muchas personas albergan esperanza de que esto pueda suceder.



El tweet de Lomana ha tenido casi 400 respuestas, y la gran mayoría de ellas han sido avisándola de esta posible medida que puede que se implante en unas semanas.





Pues el día 2 puedes salir a correr . No soporto a la gente que no escucha, aunque el de enfrente diga chorradas de vajillas y vestidos . Siempre se puede aprender algo — Olga Gil (@olgagilro) April 25, 2020