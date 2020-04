"Todo mal": Las redes se incendian con las primeras salidas de los niños a la calle

Las redes sociales se han incendiado este domingo 26 de abril con las decenas de publicaciones compartidas que ilustran la irresponsabilidad de algunas familias en la primera salida de los niños a la calle después de decretarse el estado de alarma por el coronavirus. Grupos de niños jugando a escasos metros en parques y en la calle, familias enteras paseando e intercambiando saludos con vecinos y amigos en las vías sin las medidas de protección oportunas... El hastag #ninosenlacalle se ha convertido hoy en Tendencia en Twitter.



Tras más de 40 días confinados, los usuarios de las redes sociales recalcan que parece que las miles de muertes y las numerosas comparecencias en televisión de políticos y profesionales sanitarios, vídeos y audios viralizados compartiéndose entre los dispositivos móviles que alertaban sobre la importancia de respetar determinadas medidas para no continuar propagando el virus, no han servido de nada. El Gobierno de España había concretado 4 medidas clave a la hora de sacar a los pequeños a la calle: un adulto, por una hora, una vez al día y a no más de 1 kilómetro de distancia de la vivienda. Mientras algunos han respetado la norma, otros cientos han olvidado el mes y medio encerrados en casa.





Esta es la plaza De Goya ahora mismo...



Creo que tenemos un pequeño problema con las distancias de seguridad#Covid_19 #NinosEnLaCalle pic.twitter.com/J7pY1Vh1Pp — Irene Dorta Hermoso (@irene_dorta) April 26, 2020

Plan de hoy:



- Paseíto familiar de 3h por el barrio, el parque y la playa.

- Comidita todos juntos.

- Otro paseíto familiar de 3h por la avenida para bajar la comida.

- A las 20:00 puntuales al balcón a aplaudir.



Por mi podéis iros un poquito a la mierda. #NiñosEnLaCalle — Gema Ortiz (@gemaort) April 26, 2020

Responsabilidad. Abrimos los jardines para pasear por entornos agradables no para jugar a fútbol. Pensad en que piensan cuando ven esto los restaurantes y comercios cerrados con el enorme esfuerzo económico que están haciendo. Advertencia: lo que no funcione se dará marcha atrás. pic.twitter.com/aBESQxhP54 — Sandra Gómez/?? (@SanGomezLopez) April 26, 2020

Estoy indignadisimo las calles están repletas de gente con la excusa de sacar a los niños #niñosenlacalle#Covid_19 #INDIGNANTE pic.twitter.com/oEHxtm10V1 — Jordi Dapena (@jordi_dapena) April 26, 2020

IRRESPONSABLES. Estamos en un momento en que los actos de algunos, nos afectan a todos. ESTO ES UNA VERGÜENZA #irresponsables #niñosenlacalle pic.twitter.com/jIiP19StbR — Vicente (@visegar4) April 26, 2020

Hipocresía: descripción gráfica. Cuando subáis a casa acordaros de hacer la cacerolada, cantar el Resistiré y los aplausos. Gracias por tanto. #irresponsables #niñosenlacalle #COVID19 pic.twitter.com/3XCtKjOLIa — Alberto Ferrer (@Alberto__Ferrer) April 26, 2020

Viendo las fotos de #niñosenlacalle y la actitud irresponsable de los padres (ni mascarillas, ni distancia de seguridad ni nada), que sepáis que vamos a tener un repunte de contagios que va a ser gracioso. pic.twitter.com/1I9XFSEPDQ — Héctor García (@Misithecat666) April 26, 2020

Ni un puto día habéis tardado en ser unos irresponsables. Aquí no vale echar la culpa al gobierno, ya que os han dado las normas e indicaciones para salir de forma segura. Los únicos irresponsables sois vosotros. Os dan la mano y cogéis el brazo #niñosenlacalle pic.twitter.com/eMytYPNKkH — ?? skull ?? (@skull36725295) April 26, 2020

MUCHO APLAUSO A LAS 8, MUCHAS CACEROLADAS PERO CUANDO TENÉIS LA OPORTUNIDAD DE SALIR HACÉIS ESTO. OS DAN LA MANO Y COGÉIS EL BRAZO. #niñosenlacalle #irresponsables pic.twitter.com/b8I40z2RiC — aless (@bamchikibambam) April 26, 2020

En serio alguien pensaba que la gente iba a ser responsable y no iba a pasar ESTO? No me sorprende pero que siga el cachondeo, que luego somos los jóvenes los irresponsables. #ninosenlacalle pic.twitter.com/eV8p14vxng — marina?? (@mariinaribera) April 26, 2020

Hoy tengo la sensación de que acabamos de tirar por la borda los 45 días que llevamos metidos enncasa, que triste y enfadado estoy #niñosenlacalle — Sergiete (@sergieteayllon1) April 26, 2020

Como digais que la culpa es del gobierno.. Niños sin protección, padres irresponsables.. La culpa a partir de ahora va ser de cada uno de nosotros a medida de que nos dejen salir. #niñosenlacalle — Joanna (@Priiiuusss) April 26, 2020

26 de Abril, como perder la batalla en solo un dia. #niñosenlacalle pic.twitter.com/lkTJxwqwpR — MSR (@AllsSecsNoCouen) April 26, 2020

¿Pueden empezar ya a multar a los padres irresponsables? Pero multas GORDAS. ¿Cómo van a dejarnos salir a los demás o abrir comercios si hay ciudadanos así? #niñosenlacalle — Nando Escribano (@NandoEscribano) April 26, 2020

Que parte de : UNA HORA , UN ADULTO , UN KILÓMETRO, UNA VEZ AL DÍA y DOS METROS DE DISTANCIA no habéis entendido ????? #niñosenlacalle — kizki ?? (@KizkiKiz) April 26, 2020

Me he asomado 10 minutos al balcón y ya he visto a abuelos con sus nietos, más de un adulto con dos niños, niños compartiendo juguetes con otros niños...cuando suban los contagios dentro de 10 días nos quejaremos del Gobierno. Venga, salid a aplaudir a las 20.00h. #niñosenlacalle — Sâez (@saezesc87) April 26, 2020