El zasca de Pescanova a un usuario en Twitter

El community manager de la cuenta de Twitter de la compañía Pescanova le ha dado un buen zasca a un usuario que iba con ganas de cháchara. Lo cierto es que el buen rollo entre la cuenta oficial de la empresa de congelados y el usuario ha sido evidente y todo ha sido una bonita broma que ambos han reconocido.



El usuario ha subido una fotografía de él con un chaleco, gorra y barba cana. Según ponía el mismo "Ni afirmo ni desmiento que me fichen para ser nuevo capitán Pescanova". El usuario ha mencionado a la cuenta oficial. A esto Pescanova a contestado diciendo que "Analicemos". Le ha dado puntos positivos en todo menos en "Habilidades para alimentar a la tripulación en largas travesías".



El usuario ha recopilado todos los tweets y ha escrito de nuevo "Si Pescanova me ha metido un zasca en toda la boca, se dice, me quito el sombrero y me descojono. ¡Grandes!". El tweet lleva más de mil retuits y más de 7.200 me gustas. Las risas han sido generalizadas.





Si @pescanova_es me ha metido un zasca en toda la boca, se dice, me quito el sombrero y me descojono ???. Grandes! pic.twitter.com/PLqBXUE7zW — TodoJingles (@TodoJingles) April 22, 2020