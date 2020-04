Las ambrosías Tirma, en la final del #MundialDeChocolatinas

Llevar más de un mes encerrados en casa despierta la imaginación de todos, las redes se han llenado de vídeos, retos e iniciativas que cada día entretienen las horas de encierro de los ciudadanos. Lo último ha sido un mundial de chocolatinas a través de votaciones en Twitter, una iniciativa creada por el cómico @isaacfcorrales que ha generado un gran interés entre los usuarios de la red social. Sobre todo entre los canarios que al ver que las famosas chocolatinas Tirma participaban, se han lanzado a votar masivamente para empujarlas hasta la final del mundial.





Las votaciones para seleccionar al ganador del evento comenzaron esta tarde a las 19:30 hora canaria y tan solo una hora despuésfrente al Kit Kat. El famoso producto canario acumula más del 70% de los votos, aunque las votaciones continúan abiertas hasta las 19:00 horas del lunes, 20 de abril.Por el camino,. Los cuartos de final fueron la etapa más complicada para las ambrosías canarias, que tuvieron enfrente a un duro y sabroso competidor: los Lacasitos. La competición no empezó del todo bien para Tirma, pero la fuerza de tuiteros canarios como @erauncrass, el Típico de Tenerife, los humoristas Kike Pérez y Aarón Gómez, o instituciones deportivas como la UD Las Palmas y el CB Gran Canaria, facilitaron la remontada canaria que metió a las chocolatinas isleñas en la final que se celebra en estos momentos.Nadie se ha querido perder el conocido mundial. Deportistas como David Silva o Jonathan Viera también han participado en el último empujón hacia la final. El apoyo a las ambrosías canarias ha sido tan fuerte que ha sorprendido incluso al organizador del evento.Con esta divertida competición los canarios demuestran una vez más que no existe pleito insular cuando se trata de cuestiones que requieren de la unión del Archipiélago. Twitter se ha llenado estos días de memes y viñetas sobre la victoria de las ambrosías, de forma que en varias ocasiones. Todo apunta a que los canarios terminarán lo que han empezado y el trofeo del primerse vendrá mañana para las Islas.El organizador del evento, @isaacfcorrales, ya ha anunciado que la próxima competición será el #MundialdeRefrescos y los tuiteros isleños no han tardado en exigir laen el campeonato.