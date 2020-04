Toni Acosta reclama que su cumpleaños no compute por estar afectada por un "ERCE"

Toni Acosta se ha hecho viral en las redes sociales en las últimas horas, se ha convertido en tendencia gracias a la parodia que realizó el día de su cumpeaños, el pasado día 10 de este mes, durante el programa El Grupo, que emite la cadena SER y que comparte con la también actriz Silvia Abril.



Acosta realizó una parodia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando en el transcurso de una rueda de prensa no estuvo fina para explicar la situación en la que se encuentran los cientos de miles de trabajadores que se ven afectados por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.. Para la ministra, y a pesar de la insistencia con la que le preguntaban los periodistas por las dudas que generaban sus respuestas, los afectados por estos expedientes, sean por cese de la relación laboral durante un tiempo o por reducción de jornada laboral, "no computan como desempleados", por lo que para ella no deberían incrementar las cifras de desempleados de España. Sin embargo, y aunque intentó "explicarse", como ella misma dijo, su discurso ha acabado en parodia nacional y risas en las redes sociales en las últimas horas.



Y es que la actriz cumplía años pero al estar confinada como el resto de los españoles, se preguntó si su cumpleaños iba a computar como el de aquellos que han celebrado el suyo antes del confinamiento o que lo harán cuando se reivierta la situación y se pueda salir a la calle de nuevo. Ella misma intenta contestarse y llega a la conclusión de que todas aquellas personas que se vean afectadas por un ERCE (Expedientes de Regulación de Cumpleaños Encerrados) cumplirán años pero al no poder celebrar una fiesta en condiciones, no computa como verdadera celebración de cumpleaños.



Eso sí, afirma que: "Entras aquí con 47 y ahora cumples 48. Bien, computa, pero no figura como cumpleaños y se retrasa a final de año", argumenta. Así, explica que "las personas que son tauro, aries y géminis van a celebrar su cumple cuando todo esto acabe y puedan hacer una fiesta con los escorpio y los sagitario, para final de año".



Y añade: "Es que no puede valer lo mismo". "Yo creo que me he explicado, que los niños y niñas de este país saben entender muy bien lo que es una fiesta de cumpleaños con los balcones cantándote el cumpleaños feliz o una fiesta en un parque de bolas".







