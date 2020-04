El confinamiento obliga a Susanna Griso a teñirse el pelo ella misma

Con las peluquerías cerradas por el confinamiento los looks del pelo, están dejando cabelleras y canas a la luz y como no, cortes arriesgados especialmente en ellos, realizados por sus parejas... El estilo rapado o muy cortito es el que más se está llevando si trabajas en la tele... ¡Quizá por eso muchos ya salen con gorra si tienen que trabajar o si tienen que bajar a comprar!



Y como no, las canas también son otras que se están dejando ver. Unas y unos las dejan ver, y otras avezadas se animan a teñirse. Este es el caso de Susanna Griso que todos los días se tiene que poner al frente de los telespectadores en Antena 3.



"Yo también me he teñido", confesaba ante el público en casa. Y no le ha quedado nada mal para: "Lo he hecho por primera vez en mi vida y tengo 50 años".

Parece que Susanna ha tirado de un recurso fundamental, el tutorial de turno. Y así reconocía sorprendida: "Pero hay tutoriales para todo, para aboslutamente todo...".



Pero no solo teñirse, también peinarse: "Aquí estoy siguiendo el tutorial de peluquería que me marca mi querida Clara beauty hair. Aunque el secador en mis manos se convierte en una pistola...".



Sus compañeros de 'Espejo Público' le invitaban a grabarlo la próxima vez, pero reconocía: "Eso no lo voy a grabar ni muerta". Y eso que le ha quedado fenomenal...