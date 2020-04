¿Pepe o María del Carmen? El audio viral que divide a las redes

María del Carmen o Pepe, he aquí la cuestión. Estos dos nombres se han convertido en los protagonistas de las redes sociales en las últimas horas. Se trata de un audio de unos segundos de duración. Si le dabas al play unos escuchaban que dicho audio decía "hola me llamo pepe", mientras que otros escuchaban "hola me llamo María del Carmen".Hay quienes decían incluso que con los auriculares escuchaban lo opuesto a lo que habían escuchado sin ellos. Pero, ¿cómo es posible?



El audio del mensaje ya se ha escuchado más de 1,5 millones de veces desde su publicación, y sólo en las últimas dos horas ha sumado más de 500.000 reproducciones, siendo María del Carmen trending topic en España con más de 23.000 mensajes en menos de 12 horas.Entre todas las respuestas all tuit la mayoría de personas escuchan 'María del Carmen', y no pueden creer que haya quien escuche 'Pepe', hasta el punto de que haya muchos usuarios que han creído que se trata de una broma. Por el contrario, los que escuchan 'Pepe' no oyen 'María del Carmen'.



¿Cuál es la razón por la que escuchas Pepe o María del Carmen?

Hablemos de Pepe y María del Carmen pic.twitter.com/FxGSIfXPwA — Jaime Altozano (@jaimealtozano) April 11, 2020

El, todo depende de si lo has escuchado con un equipo mono o uno estéreo. Este efecto se consigue con un concepto denominado 'inversión de fase', que consiste en la división de dos ondas, una sonora y otra negativa, que viene a ser su contraparte, que se reproducen de forma simultánea.", afirma.