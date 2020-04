Kim y Kourtney Kardashian resuelven sus diferencias a golpes

Los primeros capítulos de la nueva temporada del reality que protagoniza la familia Kardashian, Keep Up With The Kardashians, no han pasado desapercibidos y muestran lo mucho que se ha deteriorado la relación entre Kim y Kourtney, después de que esta última haya anunciado su decisión de abandonar el programa. Dicho anuncio no le ha gustado nada a la mujer de Kanye West y la tensión entre ambas ha llegado hasta tal punto que ha terminado a golpes.



Las imágenes muestras los insultos, tortazos y arañazos que se han las dos hermanas ante la presencia de Khloé y Kendall, quienes intentan separarlas y calmar los ánimos.







El maquillaje de Kim en la pared por el cachetazo que le mete Kourtney wldndujfhd es de aries la loca con razón pic.twitter.com/T8Fdm2QiDT — ?? (@radiodeIrey) April 3, 2020