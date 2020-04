Cuando faltan mascarillas por el coronavirus, aparece la imaginación

La rápida propagación del coronavirus y las medidas necesarias para protegerse del Covid-19 han generado escasez de material protector no solo para los sanitarios, también para todas las personas que tienen que desplazarse.



Lo que hasta hace unas semanas era un tema desconocido para la mayoría de las personas, los diferentes niveles de protección de las mascarillas, en la actualidad ha significado una búsqueda por las últimas unidades que iban encontrándose en los comercios. Si la pandemia es globa, la escasez de mascarillas también. Por ese motivo, en diferentes rincones del globo han aparecido curiosas, divertidas y en ocasiones un tanto descorazonadoras, formas de intentar protegerse del coronavirus con mascarillas más o menos elaboradas con plásticos, telas, productos de higiene femenina, ropa interior... Imaginación sin límites.



Aquí les dejamos una selección:





Supplies of protective face masks are fast running out around the world, but DIY #facemasks have come up to fill the void.



Meanwhile, some people have come up with strange and funny solutions to protect themselves from #coronavirus. pic.twitter.com/v6EEqgBcYG