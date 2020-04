Beyoncé con batas blancas para aliviar el estrés

A pesar de la tragedia que supone trabajar en condiciones estresantes por la pandemia del Covid -19 , los sanitarios tienen tiempo para entrenerse. Y es una manera de sacudirse la ansiedad y estres que supone hacer frente a este virus que ha puesto en jaque al país.



Un grupo de profesionales de la sanidad se entretienen y se toman un respiro bailando la famosa canción de Beyoncé 'All the single ladies '.



Pese a que aún no se ha identificado a los profesionales, ni el recinto asistencial para el que prestan servicios, lo cierto es que en pocas horas el registro audiovisual ha dado la vuelta al mundo, siendo destacado en diversos medios de comunicación e incluso motivando al cantante Alejandro Sanz a compartirlo en redes sociales.