La foto de Santiago Abascal en su despacho llena Twitter de memes

El coronavirus ha obligado a la población española a confinarse en casa para así intentar frenar una curva de infectados que ya alcanza unos números de 94.000 contagiados en toda España. Es por ello que hay un término que se ha puesto de moda, y más después de que hace unos día el Gobierno restringiera aun más la movilidad con la suspensiones de los trabajos no esenciales; hablamos del teletrabajo.



Todo el mundo que puede lo está haciendo y uno de los más recientes en adoptar esta fórmula ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien compartía una foto en su despacho que no tardaría tiempo en hacerse viral. En la foto se puede ver un mapa de España, una figura de Cristo, una bandera de España.. cosas aparentemente normales, pero la foto no tardaba en viralizarse por dos motivos; por la ausencia de un ordenador, una herramienta básica para teletrabajar y por... ¡una lata de pimentón!. Algunos políticos como Gabriel Rufián no tardaron en comentar la publicación y los memes empezaron a inundar las redes.



Aquí os dejamos una selección de los memes de la comentada publicación:







Bueno, como veo que solo habéis reparado en el pimentón y sois incapaces de interpretar el puzzle de la fotografía de Santiago Abascal, os voy a explicar la puesta en escena para que quede todo bien clarito.



Abro hilo ???? pic.twitter.com/XVtIcnxYXI — Espinoso de los Monteros (@IvandlosMontes) March 30, 2020



Espinosa de los Monteros, miembro de la cúpula de Vox ha querido desvelar el misterio de todos esas figuras en un hilo de Twitter.