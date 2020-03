Este fue el emotivo mensaje de una aerolínea durante un vuelo de repatriación de Tenerife a Londres

En el estado de alarma sanitaria que nos encontramos a lo largo y ancho del planeta, en una época donde se respira mayormente un aire cargado de pesadumbre, tristeza y miedo, los mensajes positivos o de ánimos se valoran casi más que nunca. Esto debieron de pensar los tripulantes de un vuelo de la aerolínea EasyJet que durante el pasado domingo 29 de marzo lanzaron un emotivo mensaje durante un vuelo de reptatriación que salió de Tenerife con destino al aeropuerto londinense de Gatwick.



Uno de los pasajeros de dicho vuelo decidió grabar las palabras del azafato y publicarlas posteriormente en su perfil de Twitter, imágenes que han sido recogidas por varios medios de comunicación británicos. Las palabras del tripulante, que habló en inglés, sirvieron para agradecer a los pasajeros su paciencia y disculparse por las restricciones que se iban a experimentar durante el viaje.



Chris Chibbett, el responsable de viralizar estas imágenes, es un dj de Bournemouth que ha estado viviendo en Tenerife durante ocho años, y que volvía a Reino Unido después de que el trabajo se parara en la Isla debido al coronavirus.



"Obviamente los tripulantes no tenían mucho que hacer durante el vuelo, así que nos animaron a todos a hacer juegos y concursos para ganar dulces durante el viaje", relató el inglés al diario Express & Star.



"Antes de hacer el vídeo, dijeron que ese podría ser su último vuelo durante mucho tiempo y confesaron que estaban muy emocionados por ello", agregó Chibbett al medio. Después del discurso, los pasajeros dieron un aplauso al personal de vuelo.





One of the last repatriation flights out of #Tenerife to the UK today that I was on with #EasyJet to #Gatwick , an emotional message from the cabin crew ?? ?? pic.twitter.com/2TgaFCxnlS