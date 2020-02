Cristina Ramos, en la piel de José Vélez en 'Tu Cara Me Suena'

Semana a semana ' Tu Cara Me Suena ' sigue y ya cumple ocho galas en esta edición. En esta ocasión, la canaria Cristina Ramos se metió en la piel de José Vélez. La imitación más especial de la artista isleña, que además se interpretar a otro cantante grancanario, Ramos manifestó sentirse emocionada al ser corista de Vélez.

La canaria interpretó ' No, por favor ' del artista teldense y copió los peculiares gestos del artista canario. "Me ha gustado mucho. Es una de las mejores imitaciones que has realizado en 'Tu cara me suena'", aseguró Carlos Latre.

Belinda Washington gana su primera gala en la octava edición de 'Tu cara me suena'. La presentadora y protagonista de ' Paquita Salas ' consiguió el pleno de máximas puntuaciones del público y jurado del talent de Antena 3 después de realizar una muy buena imitación de ' Dance Monkeys ', la canción con la que Tones & I se ha vitalizado en las redes sociales.

El '4' del público es para Mario Vaquerizo, 5 puntos para Nerea Rodríguez y 6 para Cristina Ramos. Rocío Madrid se lleva 7 puntos, María Isabel 8 y El Monaguillo 9. El 10 fue para Gemeliers con su imitación de Cali y El Dandee. Jorge González y Gisela se llevan el 11. Y finalmente, Belinda Washington logró los doce puntos.

En esta ocasión, los concursantes se enfrentarán en la próxima gala a canciones que han puesto banda sonora a los programas y series de Antena 3. Es decir, cantarán temas de sintonías o imitarán actuaciones destacadas de algunos de los formatos históricos de la cadena. Cristina Ramos realizará una actuación del 'Homenaje a Lola Flores'.