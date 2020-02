Yibing explica en El Hormiguero cómo su familia combate el coronavirus

Más de 28.000 infectados y de 500 fallecidos: este es el último reporte oficial que las autoridades chinas han ofrecido a los medios de comunicación sobre la progresión del coronavirus, un brote epidémico que, aunque de momento afecta principalmente al país asiático, ya tiene presencia en otros veinticinco países, entre los que se encuentra España (donde un alemán permanece ingresado a causa del virus en La Gomera).



Yibing, colaboradora habitual de "El Hormiguero", acudió ayer al programa como es habitual, aunque en esta ocasión habló sobre su familia, que vive en China, aunque como ha explicado en otras ocasiones, lejos de Wuhan, ciudad donde se originó el brote. "¿Has llamado ya a tus padres para saber cómo están?", preguntó Pablo Motos a la joven asiática.



"Sí, todos los días. Les han aconsejado que no salgan de casa, pero cuando oscurece un poco ellos salen un rato para dar un paseo por los alrededores. No pasa nada porque viven en una comunidad cerrada, allí donde viven son todos compañeros de trabajo de la misma empresa y la gente de fuera no puede entrar", explicó muy tranquila Yibing al presentador. Eso sí, confirmó que pese a ser una ciudad lejana a Wuhan, el virus ha llegado allí con tres infectados.





"Dale luz y la oscuridad desaparecerá por sí misma" #CarlosSainzEH pic.twitter.com/NfHhvFMU8z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 5, 2020

"Mi padre no está preocupado y mi madre no es que lo esté, pero tiene un grupo de Whatsapp con sus dos hermanas y todos los días comentan noticias sobre el tema. Me han contado que una señora limpia su casa con alcohol para desinfectar, pero llegó su marido, encendió un cigarro y quemó la casa", narró la colaboradora bajo la atenta mirada de Pablo Motos y Carlos Sainz, invitado de la noche.