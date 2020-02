Se anuncia una precuela de Hannah Montana

El lanzamiento de la plataforma en 'streaming' de Disney ha abierto un mundo de posibilidades y gracias a ella podremos saber qué fue de 'Lizzie McGuire', cuya producción ya ha arrancado, o tendremos el spin-off de 'Princesa por Sorpresa' (aún en proyecto). Pero parece que se ha confirmado una noticia que será la fantasía de muchos: se está trabajando en una precuela de 'Hannah Montana', o sea, que conoceremos los cómos y los por qués llegó Miley Cyrus (27) a convertirse en una gran estrella.



Hasta ahora todo eran rumores, pero ha sido Billy Ray Cyrus, padre del personaje y de la propia Miley, el que ha hablado para el portal 'Hollywood Life' y nos ha hecho pensar que el proyecto va bastante encaminado: "Están hablando de hacer una precuela y, en mi caso, no me lo pensaría dos veces antes de aceptar participar en ella porque me daría una buena excusa para recuperar mi peinado mullet".





Según él: "Creo que hay toda una historia por explorar que explicaría cómo Miley acabó convirtiéndose en Hannah Montana", aunque aconseja a los productores que en esta ocasión contraten un actor de verdad.Al ser una precuela, no parece que la cantante tenga un lugar en la serie, por no hablar de que no guarda demasiados buenos recuerdos de ese momento de su vida. Aunque ella no ha emitido ninguna opinión al respecto, los fans consideran que sería flipante verla aparecer en alguno de los capítulos y se nos ocurren cientos de ideas para hacerlo creíble.Miley ha hablado, y mucho, de cómo esa esa doble vida le llegó a afectar durante su adolescencia y, aunque ya ha hecho las paces con el personaje de ficción, quiere mantenerse lo más alejada posible de la chica Disney... normal.