Sylvester Stallone revoluciona las redes con su look más natural

Sylvester Stallone siempre ha luchado contra los signos de la edad. No son pocas los retoques estéticos que se ha hecho por todo el cuerpo y parece que solo unos pocos privilegiados pueden ver al actor en su estado de forma más natural.



Eso parece que va a cambiar en la vida del actor y es que en una publicación en su cuenta oficial de Twitter ha publicado un video en el que se muestra lo más natural posible, sin tinte en el pelo que disimule sus canas y sin ningún tipo de maquilllaje que tape sus arrugas, simplemente una cámara y Sylvester Stallone contra el mundo.





Sometimes I wake up I feel like doing nothing. Just relaxing. Just very true. If anyone says different, they're lying - it's human nature. Then you roll over, get a little mad at yourself, and realize to get anywhere you've got to make a deposit in the GOAL BANK. #KeepPunching pic.twitter.com/HWQofsol82