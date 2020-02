Revelado un audio en el que Amber Heard admite haber pegado a Johnny Depp

La relación entre Amber Heard y Johnny Depp ha dejado tras de sí una gran estela de pleitos legales, chantajes y acusaciones. La pareja se divorció en 2017 por presuntos malos tratos que Heard aseguraba haber sufrido por parte de Johnny Depp. Incluso la actriz y su equipo legal llegó a filtrar a la prensa numerosas imágenes en las que se veía al protagonista de Los piratas del caribe consumiendo estupefacientes y alcohol alegando ser víctima de los malos tratos de un bebedor compulsivo.



Esto no gustó nada a Depp y le interpuso una demanda de 50 millones de dólares a Heard por difamación y calumnias asegurando que él nunca le había tocado. Hoy, el polémico caso da una vuelta de tuerca más en contra de la actriz de Aquaman ya que el Daily Mail ha publicado un audio en el que Amber Heard admite haber pegado a Johnny Depp.





"Lo siento es que a veces me pongo tan nervios... Te he golpeado en la cara, pero no te he dado un puñetazo", eran algunas de las frases que se pueden apreciar en el audio. Según informa el propio, estas grabaciones fueron tomadas en una terapia informal a la que acudía la pareja regularmente.