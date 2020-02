Pamela Anderson se separa doce días después de casarse

Pamela Anderson siempre nos ha fascinado es algo que no podemos negar. La que un día dejase sin habla al mundo con su perfecta anatomía y sus carreras por la playa gracias a su papel de vigilante de la playa en 'Los vigilantes de la playa', acaba de anunciar que se separa, doce días después de dar el 'sí, quiero' con el productor Jon Peters. Aunque la cosa es algo complicada

Según asegura el portal de noticias Just Jared , la actriz y el productor nunca llegaron a presentar los papeles en el juzgado para dar validez a su unión. Es decir, que la ceremonia privada que tuvo lugar en la casa de la actriz en Malibú el pasado 20 de enero fue solo eso, una fiesta en la que celebrar su unión pero luego pues como que se pensaron dos veces lo de formalizarla.

Pero oye, parece que ha sido mejor así porque la intérprete acaba de confesar a la revista ' The Hollywood Reporter' que Jon y ella ya no están juntos. "Me conmovió todo el cariño que recibí tras el anuncio de mi unión con Jo. Estaríamos muy agradecidos si también nos mostráis ese apoyo ahora que hemos decidido separar nuestros caminos para revaluar lo que queremos de la vida y del otro. La vida es un camino y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, hemos decidido poner en pausa la validez legal de nuestro matrimonio. Gracias por vuestra comprensión".

Lo cierto es que si esta decisión ha sorprendido, no lo fue menos el hecho de que la actriz y el productor pasaran por el altar ya que pocos sabían de su relación. Tras cuatro matrimonios fallidos a sus espaldas, ambos han querido pisar el freno y pensárselo dos veces. Y sí, no lo hemos escrito mal. Ambos han estado casados cuatro veces anteriormente. Eso que tienen en común.