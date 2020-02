Hoy es un día especial que no se repetirá en 8.000 años

El día de la Virgen de Candelaria de este 2020 es un día único. Más allá de las celebraciones festivas en Candelaria, el excelente tiempo veraniego que experimenta Canarias, se produce una casualidad que no volverá a repetirse en una década.



Hoy es 02-02-2020, una fecha que se puede leer por igual de izquierda a derecha y al revés, representa la misma fecha si se empieza a leer desde la derecha hasta la izquierda. Un día capicúa que no volverá a repetirse en años. También es hoy el día 33 del año y quedan 333 para finalizarlo.



El próximo día que volverá a estar señalado en el calendario como un día capicúa será en 2030. El 3 de febrero de 2030, es decir, el 03-02-2030, volverá a ofrecer esta singular característica.



Además, como fecha capicúa entre sus diferentes formas de escribirla intercambiando la posición del día, mes y año , no se volverá a repetir en 8.000 años.







Si consideramos que en cualquier formato es capicua (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD, YYYY/DD/MM) creo que se tardaria mas de 8000 años para conseguir una fecha igual :D (Ademas que hoy es el dia 33 del año y quedan 333 dias para acabar el año). #magicDate — Paco Martín Fdez. (@pacomartinfdez) February 2, 2020

Palíndromos y capicúas

Yo soy.

Somos o no somos.

Sé verlas al revés.

Amó la paloma.

Allí si María avisa y así va a ir a mi silla.

Dábale arroz a la zorra el abad.

#Jueves y #Palindromos por que hay que entretener la mente ??????? pic.twitter.com/uORhTY5HXQ — Ana Itzel Caamal (@AItzelCaamal) October 4, 2018

