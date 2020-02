Arte en el suelo de Santa Cruz de Tenerife

La calles de Santa Cruz arrojan más arte que nunca y todo gracias a Freddy Chalk. Este artista callejero, especializado en arte de pavimentos a gran escala, murales y pinturas, ha aterrizado en la capital chicharrera para usar el suelo de sus calles como lienzo para sus nuevas obras.



El artista, con sede en Londres y Berlín, utiliza su Instagram para compartir algunos de estos dibujos, entre los que se encuentran rostros de personas anónimas o de fama mundial, ambientados en series o películas o de temática religiosa, como la elaborada recientemente junto a la plaza de los Príncipes, en pleno centro de Santa Cruz.



Asmismo, otros dos dibujos realizados en el pavimento chicharrero ya han sido subidos a la red social del artista, quien deja siempre su nombre de Instagram -@freddy.chalk- junto a sus obras. En una de ellas, Chalk escriibió acompañando el dibujo: "Después de una intensa actividad navideña en Berlín, decido venir a Tenerife y practicar murales. ¡¡Este es el primero!!". En la imagen del otro mural, también realizado en la capital chicharrera, escribió: "Primer día dibujando en Santa Cruz de Tenerife. Una experiencia increíble con toda la gente en el barrio"





Este tipo de 'arte' parecerá muy bonito pero ese no es el sitio. Ha aparecido esta mañana en el pavimento peatonal junto a la plaza del Príncipe de la capital tinerfeña. A pesar de estar supuestamente firmado se tratará de localizar al autor. pic.twitter.com/HZ8u8ISPLe — Policía Local (@PoliciaLocalSC) February 2, 2020

No valoramos la calidad de ese mural, únicamente reflejamos su presencia y se emite informe. Por cierto, desde hace años disponemos de un servicio especializado en luchar contra los 'otros' grafitis vandálicos #Proteu que ensucian la ciudad. Se ha sancionado a decenas de autores. — Policía Local (@PoliciaLocalSC) February 2, 2020

Agradecemos el debate e incluso las críticas, de eso se trata cuando estamos presentes en redes sociales. Es evidente que no se puede comparar este mural, además de arte efímero, con pintadas que afean la ciudad. Nosotros únicamente reflejamos su presencia e informamos sobre ello — Policía Local (@PoliciaLocalSC) February 2, 2020

No obstante, la obra, que para muchos puede suponer una simple muestra temporal de arte callejero, ha generado polémica. Y es que las autoridades locales tratan de localizar al autor del dibujo, pues consideran que "este no es el sitio" para realizar esos dibujos. "Este tipo de 'arte' parecerá muy bonito pero ese no es el sitio. Ha aparecido esta mañana en el pavimento peatonal junto a la plaza del Príncipe de la capital tinerfeña. A pesar de estar supuestamente firmado se tratará de localizar al autor", han publicado en su cuenta de Twitter desde la Policía Local de Santa Cruz.La publicación ha generado una división de opiniones entre los ciudadanos de la capital chicharrera. Están quienes aceptan de buen grado que se penalice al autor de dichos dibujos, y están quienes han salido en defensa de este tipo de arte.