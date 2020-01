Amazon se desmarca del vendedor que no envía a Canarias porque no está en España

La diferencia es muy sutil y para cualquier comprador online puede que no exista, pero para Amazon sí. Así lo ha hecho saber a El DÍA después de conocer el artículo '"Canarias no es España" para Amazon' , publicado el pasado 26 de enero, con el que se daba voz a un usuario que recibió un mensaje de un vendedor que comercializa a través de esta plataforma. En el mismo, un vendedor comunicaba que "los productos vendidos en Amazon.es solo están a la venta en España. Por lo tanto, no podemos hacer envíos a Canarias ".

Este mensaje proviene de la empresa Spigen Direct ES y "no de Amazon", desea aclarar el director de comunicación de la plataforma comercial en España, Fernando Anton. "La comunicación a la que se hace referencia es en realidad un mensaje de unos de nuestros vendedores externos que utilizan nuestro marketplace para comercializar sus productos", explica.

Fernando Anton puntualiza que un 50% de los artículos que se encuentra en el gigante comercial online proviene de comerciantes externos, a los que monitorizan en su relación con los clientes. Sin embargo, no todos los mensajes que se envían a través de la plataforma pueden ser controlados. En este caso, subraya, Spigen Direct habla de "los productos vendidos en Amazon.es lo cual no es lo mismo que los artículos vendidos por Amazon.es."

Anton entiende que esta peculiaridad no tiene por qué entenderla el comprador online por lo que, asegura, la compañía ya se ha puesto en contacto con la compañía distribuidora que desconoce de qué país forma parte Canarias para informarles sobre el mapa nacional.

También adelanta que Amazon.es desarrollará nuevas acciones comunicativas con sus distribuidores externos para evitar estas peculiaridades, así como para mejorar la venta en Canarias.