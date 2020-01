Detienen a un conductor por utilizar un esqueleto en el coche

Agentes de la policía de Arizona (Estados Unidos) han detenido a un hombre de unos 62 años por utilizar el carril VAO de manera ilegal. Este carril como se sabe es solo apto para coches que llevan a dos o más personas. El hombre detenido había decidido saltarse la ley colocando en el asiento del copiloto un esqueleto.



Para pasar desapercibido, el hombre le quiso poner un sombrero al esqueleto para que pareciera que realmente hubiera dos personas. La estrategia en realidad no es nada original, y han aparecido más casos así, en España un hombre utilizó un maniquí.



La policía de Arizona se percató del engaño al ver que en el asiento del copiloto había algo raro. Cuando pararon el automóvil vieron de que se trataba. El esqueleto estaba vestido con harapos y con un sombrero. Estaba sujetado con una cuerda. Hubiera sido inteligente ponerle el cinturón como una persona normal.



El departamento de policía de Arizona ha publicado una imagen y un tweet donde advierte de las normas de circulación de este tipo de carriles. Según parece, unos 7.000 conductores se saltan las normas del carril VAO.





Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You're dead wrong! ?? One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY