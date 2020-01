"Destruyeron mi relación", afirma el hombre pillado en la 'Kiss Cam'

Este fin de semana se produjo una imagen muy curiosa en el futbol ecuatoriano: una Kiss Cam pilló a un aficionado "in fraganti" besándose en mitad de partido entre el Barcelona de Guayaquil y el Delfín. Y es que, cuando el hombre se dió cuenta de que estaban grabando el beso, enseguida se hizo el loco y disimuló con más o menos acierto, lo que daba a entender que alguno de los dos estaba cometiendo una infidelidad.

Unos días después, uno de los afectados, Deyvi Andrade, comentó en redes sociales todo lo sucedido al respecto: "En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso", aseguró el ecuatoriano, y agregó: "Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final".

"Quiero volver a vivir estos momentos junto a ti mi preciosa, estoy muy arrepentido, y así como salí en público cometiendo esa burrada, así mismo te voy a pedir disculpas en vivo", declaraba en la publicación Andrade.