Una concursante de '¡Ahora caigo!' sitúa la NASA en la Edad Media

En plena Edad Media la Nasa envió la primera tripulación femenina al espacio. Si esto fuera cierto, la mujer sería pionera en la conquista del espacio. Los nervios, porque si no no se explica, jugaron una mala pasada a una concursante de 'Ahora Caigo' , de Antena 3 TV, que será objeto de chanzas mientras alguien tenga memoria de su respuesta a la pregunta más sencilla de la historia del programa. "¿En qué año envió la Nasa la primera tripulación femenina al espacio?". Ni siquiera hacía falta tirar mucho de memoria para recordar que se trata de un episodio del pasado reciente. Pero por si la persona no estaba al día, el programa tuvo a bien dar pistas sobre la cuestión: "--19". No cabía otra respuesta que 2019, pero la concursante se dedicó a pasearse una y otra vez por todos los siglos desde el X hasta el XX, dejando atrás lo obvio, el siglo XXI. Desternillante.