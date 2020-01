El anuncio más surrealista de internet: Alquilan tiendas de campaña en playas de Tenerife

La Fundación Telesforo Bravo ha realizado una nueva denuncia a través de su página de Facebook. En esta ocasión la razón no es otra que una publicidad que ha surgido en las redes y que anuncia el "alquiler de 'apartamentos' con baño y barbacoa". Hasta aquí todo normal. Lo absurdo del anuncio es que estos supuestos apartamentos no son otros que tiendas de campaña instaladas en una playa de Tenerife.

El anuncio muestra una foto de dichas casetas señalando que éstas están en Costa del Silencio, aunque según advierten desde Telesforo Bravo, aparecen otras playas como La Tejita. Las tarifas de dicho alquiler van desde los 19 euros para 2 personas, 25 euros cuatro personas y 29 euros seis personas. "Resulta increíble e indignante", señala esta organización en la publicación.

"Nuestro medio natural no solo tiene que padecer el efecto de un desarrollismo y egoísmo absurdo que parece no tener límites, en forma de construcción de hoteles en La Tejita y el proyecto de cuatro nuevos hoteles en el Porís, sino que además sirve para que se trafique con él de esta manera", continúa la Fundación antes de mandar un aviso a los responsables del anundio: "Señores y señoras de Atena camping, se trata de una actividad ilegal y nuestro medio natural no se alquila".