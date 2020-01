Una pareja nudista de La Palma engaña a 'First Dates: Crucero'

La historia que había encandilado a la audiencia del programa de Cuatro 'First Dates' con un flechazo tras el que "no se separarían" nunca no parece haber sido una historia tan ideal como se ha planteado en el programa.



El estreno del programa 'First Dates Crucero', presentado por Carlos Sobera, trasladaba las citas del habitual restaurante a un crucero. Dos de los invitados, Jero y Adriana, de 67 años de edad, vivieron un flechazo ante la asombrada mirada del equipo de producción.



El programa es un concurso de parejas en el que diez desconocidos tienen una cita a ciegas en las que poder conocerse durante una cena seguida con atención por las cámaras del programa. Dos de los invitados, vivieron un falso flechazo de película a primera vista ya que se conocían desde hace años y son pareja.





En el programa él afirmó que se había topado en con Adriana en una playa nudista en sus viajes a La Palma, aunque solo una vez y quería volver a coincidir con ella ya que en sucesivos viajes no consiguió localizarla. El programa era la escusa para volver a verla. Bajo esta historia, ella afirma que fue al concurso porque "un hombre la había pedido" y no sabía de quién podía tratarse.El engaño continuó cuando en el encuentro bajo los focos, Adriana se veía sorprendida al encontrarse cara a cara con Jero, llegando a decir que su cara le "sonaba". Durante la velada ella se mostró convencida y afirmó que le gustaba. Tanto fue el interés y conexión durante la cena que fueron invitados a la suite del barco, bañándose desnudos en el jacuzzi como buenos amantes del naturismo, una escena que fue recogida por varios medios nacionales por mostrar en 'prime time' a dos adultos desnudos que acabaron haciendo 'edredoning' tras brindar con champán."Estoy como si llevásemos un montón de tiempo juntos", una frase que llegó a escucharse durante su relación en el programa y que era más cierta de lo que podía pensarse durante el programa.En Twitter 'First Dates' hacía gala de cómo la pareja que se había creado gracias a la magia del programa era una realidad con un tuit que resaltaba cómo "Adriana y Jero dijeron que no se separarían... Y ahí que siguen disfrutando del amor juntos en su isla".